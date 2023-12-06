أهالي الجيزة يستقبلون المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة في المؤتمر الختامي لحملته

يستعد أهالي محافظة الجيزة لاستقبال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، في المؤتمر الانتخابي الختامي له، قبل الصمت الانتخابي، والذي انطلق منذ قليل، في مسقط رأسه، بقرية منيل شيحة بالجيزة.

وأشار المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي بمحافظة الجيزة، محمد كردي، إلى أن كل استعدادات المؤتمر الختامي للمرشح، وانتهت على أكمل وجه، بداية من اختيار مكان الانعقاد، وتجهيزات القاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر، بمسقط رأسه.

وشهد المؤتمر إقبالا من أبناء محافظة الجيزة للاستماع لخطاب الدكتور عبد السند يمامة، وبرنامجه الانتخابي، بحضور قيادات الوفد وأعضاء الهيئة العليا، وكان أبرز الحضور النائب المهندس حازم الجندي، والنائب الدكتور ياسر الهضيبي، والنائب الدكتور أيمن محسب، والنائبة سحر القاضي، والنائب عبد الباسط الشرقاوي، والنائب سعيد ضيف الله، والنائب السابق عيد هيكل المنسق العام للحملة، والنائب السابق عصام الصباحي مدير الحملة، والمهندس حمدى فوطة عضو الهيئة العليا، ومحمد فؤاد عضو الهيئة العليا، ومحمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي شريف عارف .

وكانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، أعلنت عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي مساء اليوم الأربعاء، استعداد لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 بمسقط رأسه بقرية منيل شيحة التابعة لمحافظة الجيزة.