خطوات تفعيل البريد الموحد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، طلاب الصف الثالث الإعدادي، تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر هذا الرابط بالبريد الإلكتروني .

تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية 2024

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية 2024، وإدخال بيانات الطلاب للصف الثالث الإعدادي للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول.

خطوات تفعيل البريد الموحد

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، كيفية الحصول على البريد الموحد الخاص بالطالب لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023/2024 للتقدم للامتحانات:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الضغط على بوابة مركز المعلومات.

- الضغط على تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2023.

- الضغط على إنشاء الحساب البريد الإلكتروني.

- الدخول على رابط الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

- اختيار حساب الطالب.

- كتابة الرقم القومي في حالة أقل من 16 عاما يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة.

- كتابة كود الطالب.

- التحقق من البيانات.

- الضغط علي حفظ.