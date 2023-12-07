«التعليم» تكشف مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق لـ«أولى وتانية ثانوي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لامتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024.

مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها « حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين –تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة ».

مواصفات الصف الأول الثانوي

- أن تكون الأسئلة بنسبة 12,5% (مقال قصير) صياغتان متنوعتان و%87،5 «أسئلة موضوعية اختيار من متعدد».

- أن تقيس المستويات المعرفية بنسبة الفهم 50% التطبيق، 40% المستويات العليا 10%.

- أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعة ونصف حيث يراعي زمن عشر دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.

- الدرجة الكبري20 والصغرى 10، ويتم توزيع الدرجة الكبرى «16 درجة ورقة امتحانية + 4 أعمال سنة».

الصف الثاني الثانوي

- أن تكون الأسئلة بنسبة 12,5% (مقال قصير) صياغات متنوعة و 87,5% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

- أن تقيس الورقة الامتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم،40% التطبيق،40% المستويات العليا 20%.

- أن تتناسب الأسـئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعتان، حيث يراعي زمن 10 دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.

- الدرجة الكبرى من 30 درجة والصغرى من 15، ويتم توزيع الدرجة الكبرى «الورقة الامتحانية 24 + 6 درجات أعمال سنة».