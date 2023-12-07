محافظ مطروح: الانتهاء من تجهيز اللجان استعدادا للانتخابات الرئاسية

أكّد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال متابعته لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الانتهاء من الاستعدادات النهائية بمراكز ومقار اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي يبدأ التصويت بها خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري.

وتواصل محافظ مطروح، من خلال مركز السيطرة، مع رؤساء المدن والأجهزة المعنية، للوقوف على مدى جاهزية اللجان بمدن سيوة والحمام ومرسى مطروح.

ووجّه بتكثيف الجهود لإنهاء كافة التجهيزات بجميع المقار واللجان ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميداني من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية، وإنهاء التجهيزات الإدارية للظهور بالشكل اللائق، من حيث النظافة العامة داخل اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كراسي لاستراحات كبار السن وذوي الهمم والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع التشديد على توافر كرسي متحرك أمام كل لجنة، ومراجعة استراحات القضاة وتوافر كافة سبل الراحة بها، لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف.

وأوضح المحافظ، أنّ الانتخابات الرئاسية تجري في المحافظة بـ 149 مقرا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيًا للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفًا و186 ناخبًا.