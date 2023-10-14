«انزل شارك» ندوة في مطروح لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقد مركز النيل للإعلام بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في مطروح، ندوة توعوية عن المشاركة الانتخابية، ضمن حملة «انزل.. شارك»، وذلك بمقر جمعية الصداقة المصرية بمطروح، واستهدفت الندوة أعضاء الجمعية وسكان منطقة عزبة العسكر والعزبة السودانية وعزبة المغاربة والمحيطين بها.

المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

وأكدت صافيناز أنور مدير مركز النيل للإعلام بمحافظة مطروح، أهمية عقد الندوات مع المواطنين والمؤسسات والتجمعات لحثهم على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات القادمة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

ومن جانبه قال الكاتب أحمد سباق، إن مشاركة المواطنين في استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة وواجب وطني على كل مواطن مصري، في ظل التحديات التي تشهدها مصر على كل حدودها سواء من ناحية الحدود الشرقية والجنوبية والغربية، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعتبر رسالة قوية للخارج قبل الداخل، مفادها أن هناك التفاف من المواطنين حول الدولة ومؤسساتها، وأنهم ظهير شعبي قوي خلف جيشهم ووطنهم، أمام التحديات والمخاطر التي تحدث.

كما حذر من الرسائل السلبية التي يصدرها الإعلام المعادي للأمة المصرية، بتوجيه المواطنين بالعزوف عن المشاركة الإيجابية، لافتا أن مشاركة كل المصريين في الانتخابات الرئاسية تعد إلهاما للحالة الوطنية التي تجاوزت بها الأمة المصرية كمواطنين ودولة نكسة 1967، وعبر إلى انتصار 1973 على دولة الاحتلال، وصحح من خلال المسار في 30 يونيو 2013، مراهنا على روح وقدرة الشعب المصري الذي دائما ما كان أكبر داعم وساند للمؤسسات الدولة المصرية على مدى العصور الماضية.

توعية المجتمع المدني بأهمية المشاركة

وأشار عبد الحميد الهواري رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية، إلى أن دور منظمات المجتمع المدني في العمل التوعوي للمواطنين في كافة القضايا الوطنية والمجتمعية، مشددا على أهمية حملات التوعية بالمشاركة ما بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية.