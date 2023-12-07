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فتح باب المشاركة في «الرواق الأزهري» لحملة الماجستير والدكتوراه.. اعرف الشروط

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:50 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
الجامع الأزهر

الجامع الأزهر

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، فتح باب التقدم للمشاركة في برامج الرواق الأزهري، وأنشطته في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف من حملة الماجستير والدكتوراه.

وكشفت أن الشروط المطلوبة هي، أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر الشريف، وأن يكون من بين العاملين بالأزهر الشريف، وأن يكون على رأس العمل وقت التقدم.

شروط التقديم في برامج الرواق الأزهري

وأعلن الجامع الأزهر أن المشاركة في برامج الرواق الأزهري تكون بعدة شروط ومنها: 

- أن يكون المتقدم من حملة الماجستير أو الدكتوراه - ويفضل الأعلى درجة -، وأن يكون من المتخصصين في العلوم الشرعية أو العربية أو المجال التربوي وثيق الصلة بالعلوم الشرعية والعربية، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية، التي تقررها الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف. 

كما جاءت شروط العمل كالتالي:

يكون العمل بنظام الساعة (أجر مقابل العمل) بعد مواعيد العمل الرسمية، على أن يتم الاستعانة بمن اجتاز الاختبارات والمقابلات على قدر ما يتوفر من ساعات العمل الخاصة ببرامج وأنشطة الرواق - عدا برامج القرآن الكريم والتجويد والقراءات.

واختتم الجامع الأزهر بيانه بأن التقديم بدأ من اليوم وحتى الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، من خلال الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالي، وللتقديم اضغط هنا.

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