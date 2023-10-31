الجامع الأزهر ينظم ندوة عن «الأساليب التربوية في معاقبة الأبناء» الأربعاء

يعقد الجامع الأزهر الشريف ندوة للمرأة بعنوان «الأساليب التربوية في معقابة الأبناء»، غدا الأربعاء، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

المحاضرون في الملتقى الأسبوعي

ويحاضر الندوة كلا من رحاب الزناتي، أستاذ التربية بجامعة الأزهر، وفاطمة الزهراء محمد محرز، مدرس الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وتدير الحوار دحياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري أن هذا الموسم يأتي استكمالا للمواسم الست الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية، بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي 4 محاضرات.

وأشار إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، موضحا أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وخلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.