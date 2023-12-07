تفاصيل مسابقة أفضل مدينة في الصعيد.. أجهزة المدن الجديدة تستعد للمنافسة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة تنمية طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، الانتهاء من عقد ورشة عمل تدريبية للمشاركة في مسابقة أفضل مدينة لعام (2023 /2024)، لمدن قطاع الصعيد، الذي يضم أجهزة «طيبة، قنا، غرب قنا، أخميم، سوهاج، الأقصر، توشكى، وأسوان الجديدة».

أوضح «مصطفى» في بيان، أنّ المسابقة تقام بحضور المهندس علاء السيد الحناوي، من الإدارة العامة للبيئة والطبيعة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإيمان عبدالعظيم، من الإدارة العامة للبيئة والطبيعة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة أماني ممدوح هاشم، مقرر الأمانة الفنية بالهيئة، وسامح مجدي فهمي، منسق عام مجموعة العمل ومنسق عام مجموعة العمل عن المجتمع المدني بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مسابقة أفضل مدينة في الصعيد

وأكّد رئيس جهاز مدينة تنمية طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أهمية التطوير المؤسسي في خدمة عملاء المدينة، من خلال تحسين الأداء للعاملين، مع الاستفادة من ورش العمل التوعوية، التي تنظمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى حرص الجهاز بجميع العاملين فيه على ضرورة تبني مناهج وبرامج التطوير والتميز في الأداء المؤسسي إيمانًا بأهميته في المرحلة الحالية، مردفًا: «نحن نسعى الآن للتطوير المنشود من خلال الاستغلال الأمثل والأكفاء للموارد والإمكانيات والوسائل المتاحة، لكل العناصر المادية والبشرية كمدخلات لعمليات التطوير المنشودة وبما يحقق الوصول إلى المخرجات المأمولة والمتناغمة مع أهداف الجمهورية الجديدة، التي من أهم مرتكزاتها القدرة على التنافس والإبداع والتميز بما يحقق مجتمع عمراني جديد قاد على تحقيق الريادة كمطلب محوري لجمهورية الجديدة وطبقًا لرؤية مصر 2030.

وفى ختام الورشة، شدد فريق التطوير المؤسسي بالهيئة على ضرورة التأكيد على تنفيذ التوصيات التي نتجت عن هذه الورشة، وتكوين فرق العمل بجهاز المدينة لتنفيذها على أكمل وجه.