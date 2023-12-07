بدء توزيع اللجان الانتخابية على القضاة بالدقهلية.. 24 لجنة عامة

شهدت محافظة الدقهلية بدء توزيع اللجان الانتخابية وتسليم صناديق الاقتراع على القضاة في مدينة المنصورة باللجنة العامة، ومقرها الصالة المغطاة بستاد المنصورة الرياضي، ويأتي ذلك استعدادا لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 وسط تشديدات أمنية مكثفة وتواجد سيارات ورجال الشرطة بمحيط المكان.

توزيع اللجان والأوراق الانتخابية على القضاة بالدقهلية

قال مصدر مسؤول في تصريح لـ«الوطن»: اليوم تم بدء تسليم صناديق الاقتراع وتوزيع اللجان والأوراق الانتخابية وتسليم الكشوف الخاصة بالناخبين، كما جرى توزيع القضاة والمستشارين ورؤساء اللجان على أماكن إشرافهم ومقراتهم، وذلك على مستوى محافظة الدقهلية استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024.

أماكن اللجان العامة في محافظة الدقهلية

24 لجنة عامة في محافظة الدقهلية موزعة كالتالي:

- قسم أول المنصورة ومقرها الصالة المغطاة بستاد المنصورة الرياضي شارع الجيش.

- قسم ثان المنصورة ومقرها النادي الاجتماعي بستاد المنصورة الرياضي شارع الجيش.

- قسم ميت غمر نادي المعلمين شارع كورنيش النيل.

- قسم جمصة معسكر التربية الاجتماعية شارع الشباب منطقة أبو سمبل.

- قسم الكردي مدرسة نبيه محمود شتا الرسمية للغات مدخل مدينة الكردي.

- قسم المنزلة مركز شباب المنزلة حي عرفات شلباية.

- مركز المنصورة مدرسة إبراهيم أبو النجا الصناعية العسكرية حي جديلة بجوار التأمين الصحي.

- أجا، بمركز الشباب في شارع الثورة.

- السنبلاوين، بمدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بنين شارع المدارس.

- المطرية، مدرسة الوحدة المجمعة، شارع الأمين بجوار شبكة الكهرباء.

- المنزلة، مدرسة المنزلة التجريبية للغات بجوار مبنى مركز شرطة المنزلة.

- بلقاس، النادي الاجتماعي بنادي بلقاس الرياضي عزبة الساحة الشعبية بجوار السكة الحديد.

- دكرنس، مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بنين، شارع البحر مقابل مجلس المدينة.

- شربين، نادي شربين الرياضي بجوار المجزر الآلي.

- طلخا نادي طلخا الرياضي مقابل موقف طلخا الجديد.

- ميت غمر، نادي ميت غمر الرياضي شارع الحرية.

- منية النصر، مدرسة بدير الحديدي الصناعية العسكرية بنين شارع المركز.

- الجمالية، مركز شباب الجمالية- حي الزمالك بجوار مركز شرطة الجمالية.

- تمي الأمديد، مدرسة الحرية الابتدائية شارع هشام المسيري بجوار مجلس المدينة.

- ميت سلسيل، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة، على الطريق الزراعي.

- بني عبيد، نادي بني عبيد الرياضي شارع الاستاد بجوار المحكمة الجزئية.

- محلة دمنة، مدرسة محلة الدمنة الاعدادية بنات شارع البحر بجوار مركز الشرطة.

- نبروه، مدرسة نبروه لشؤون الفندقة والخدمات السياحية بجوار مركز الشرطة.

- الستاموني، مدرسة رفعت عبد المقصود عوض الابتدائية 2، بجوار مركز الشرطة.