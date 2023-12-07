أستاذ أزهري: أحل الله لنا معظم الأشياء وأمرنا بتخير الطيب من الطعام

قال الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنَّ الله يبيَّن لنا في آيات عدة، أنَّ الطيبات هو ما أحلَّه لعباده، مستشهداً بقوله الذي خاطب فيه رسله: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا»، موضحاً أنَّ كل طيب هو «المُستساغ» الذي تطيب به النفس، ويكون في ذات الوقت حلالاً.

الله لم يمنع عن عباده إلا بعض الأشياء

وأضاف «ربيع»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله – عز وجل - يضرب المثل لعباده ويأمرهم لا يأكلون إلا الطيبات التي أحلها لهم، لافتاً إلى أنَّ معظم الأشياء أحلها الله – سبحانه، ولم يمنع عن عباده إلا بعض الأشياء التي لا تحل لهم، «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون».

وتابع أستاذ الأزهر الشريف: «الطيبات تكون رزقا من الله – عز وجل – لعباده الملتزمين بأوامره، والمتنعمين بنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تُحصى، ووجب عليهم أن يشكروا لله – عز وجل، فقال ربنا: «واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون»، وشرط العبادة الصحيحة أن تشكر ربك على الطيبات التي رزقك إياها».

واستطرد «ربيع»: «يبين الله – عز وجل – أنَّ النعم التي ينعم بها على عباده كثيرة، مستشهداً بقوله: «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنَّ الإنسان لظلوم كفار»، والحلال وضعه الله – عز وجل – في الأرض، وما تخرجه الأرض يكون حلالا طيبا «كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً»، والآية الكريمة بدأت بالأمر من الله – سبحانه – للمؤمنين بأن يأكلوا مما في باطن الأرض من الطعام الحلال وانتقاء الطيب، وكذلك جمع ربنا بين كلمتي «حلال» و«طيب»، فالحلال هو ما أحله الشرع، والطيب هو المستساغ الذي ينعم الله به على عباده حين التزامهم بأمره – سبحانه وتعالى.