بوابات إلكترونية وميكنة لتطوير مجمع مواقف كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مجمع مواقف كفر الشيخ، لمتابعة أعمال التطوير بالموقف لتحقيق نقلة نوعية تلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام مطر، مدير مشروع مواقف كفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعددا من القيادات التنفيذية.

البدء في أعمال تطوير مجمع مواقف كفر الشيخ

وقال المحافظ، إنّه تم البدء في أعمال تطوير مجمع مواقف كفر الشيخ، وإنشاء سياج شبكي بطول الجانب الشرقي لمجمع المواقف، ضمن خطة تطوير وميكنة موقف كفر الشيخ العمومي، وتشمل تركيب بوابات إلكترونية لمواجهة العشوائية، وزيادة معدل تأمين سير الركاب، والحفاظ على المظهر الحضاري لمجمع مواقف كفر الشيخ، وتنظيم حركة السيارات من وإلى مجمع المواقف بانتظام.

وأكد المحافظ، أنّ أعمال تطوير مجمع المواقف من الأهداف الخدمية التي تنفذها محافظة كفر الشيخ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.