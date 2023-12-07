رفع كفاءة منطقة عمارات الروضة وإزالة العشوائيات بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ أعمال الحملة المكبرة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق، بجانب صيانة جميع أعمدة الإنارة بمنطقة عمارات الروضة بحي غرب كفر الشيخ، بإشراف ميداني للمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة كفر الشيخ.

رفع المخلفات والقمامة

وتم رفع جميع المخلفات والقمامة، بجانب إزالة بعض العشوائيات قبل أعمال التطوير، حيث تم وضع طبقة من السن الأبيض بساحة عمارات الروضة، وجاري أعمال الدمك تمهيدا لأعمال الرصف، كما تم تشجير المنطقة وزيادة أعمال التجميل بها.

رفع كفاءة منطقة عمارات الروضة بالكامل

ووجّه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار العمل بمنطقة عمارات الروضة، وعدم توقف العمل حتى الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

جاء ذلك، بحضور اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومحمود زهران، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، وعبد العزيز جمعة، نائب رئيس مركز ومدينة لشئون النظافة والتجميل، وعبد الخالق أبو عيده، مساعد رئيس حي غرب كفر الشيخ لشئون النظافة والتجميل، وعمار الكرش، مساعد رئيس حي غرب كفر الشيخ لشئون الإزالات والإشغالات، وفريق جهاز النظافة بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وفريق العمل بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.