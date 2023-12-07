عبدالحميد الهجان: انتهاء استعدادات الانتخابات الرئاسية في القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز 365 مقراً انتخابياً و 16 لجنة عامة و 484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و 512 ألف و 682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت المرور على عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمركز ومدينة شبين القناطر والخانكة، حيث تفقد لجان مدينة شبين القناطر بمدرسة الشهيد أحمد حيدر الرسمية لغات طحانوب، ومدرسة كفر شبين الإعدادية بنات ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنين، ومدرسة الشهيد المستشار محمد مروان «اللجنة العامة» ومدرسة شبين القناطر الرسمية لغات المدينة، ومدرسة الشهيد علي حسن الطوخي عرب جهينة.

لجان مدينة ومركز الخانكة

وفي مدينة الخانكة، تم تفقد لجان مدرسة الشمس التجريبية والمدرسة الابتدائية بنين والمدرسة الابتدائيه بنات بالخانكة، وتفقد لجنة مركز شباب مدينة الخانكة «اللجنة العامة» واختتم المحافظ الجولة بتفقد لجنة مدرسة الشهيد تامر عبد الله.

تجهيز أماكن انتظار الناخبين

ووجه الهجان، مسئولي التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة صيانة وإصلاح كافة التلفيات داخل المدارس، وتكثيف أعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمرور على جميع مقار اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن انتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وحث محافظ القليوبية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.