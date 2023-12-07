جامعة الزقازيق تطلق دليلا إرشاديا لمنتسبيها لتعديل السلوكيات

أصدر قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، دليلاً إرشادياً لجميع منتسبي جامعة الزقازيق لتعديل بعض سلوكيات الطلاب والعاملين بقطاعات الجامعة والمترددين على الحرم الجامعي.

تنمية مستدامة التعليم يمنح حق المعرفة

أكد د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، على أن التعليم من أجل التنمية المستدامة يمنح كل إنسان المعرفة والمهارات والسلوكيات والقيم المطلوبة للوصول إلى مستقبل مستدام، فالعالم في حالة طوارئ مناخية، ولذلك فكل منا عليه مسـئولية مجتمعيـة وبيئيــة.

تطوير البرامج التعليمية والتدريب لتنمية الوعي

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة الزقازيق تسعى للمساهمة الفعالة في نشر مفاهيم تدعيم ثقافة التنمية لدى طلاب الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030، لتحسين جودة البيئة الجامعية، وتطوير وتوجيه البرامج التعليمية القائمة لمعالجة الاستدامة، بالإضافة إلى إتاحة التدريب من خلال الفعاليات والأنشطة البيئية والمجتمعية لتنمية الفهم والوعي لدى منتسبي الجامعة نحو قضايا البيئة.

الدليل الإرشادي ينطلق من دور الجامعة التوعوي

ومن جانبها أشارت د.جيهان يسري، إلى أن إصدار الدليل يأتي من منطلق الدور التوعوي لجامعة الزقازيق وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأهمية تعديل بعض سلوكياتنا البسيطة داخل الحرم الجامعي وخارجه لنتشارك جميعاً في الحفاظ على بيئتنا وخطوة ملموسة نحو الحياة المستدامة.