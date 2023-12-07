زراعة 221 ألف فدان قمح مقاوم للجفاف والصدأ بكفر الشيخ

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، عن زراعة أصناف من تقاوي القمح الجديدة المقاومة للجفاف والصدأ، والتي تحقق بدورها إنتاجية كبيرة للغاية عند الحصاد.

زراعة 221 ألف فدان قمح

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه تم عقد أكثر من 71 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين في نطاق المحافظة، بزراعة أصناف القمح ذات العائد الإنتاجي الفائق، مشيرا إلى أن المساحة التي جرى زراعتها حتى اليوم في محافظة كفر الشيخ من القمح، بلغت 221 ألف فدان، وذلك من 230 ألف فدان مستهدف زراعته.

أربعة أصناف قمح عالية الإنتاجية

وأشار «ناجح»، إلى أنه جرى زراعة أصناف تقاوي قمح مميزة لزيادة الإنتاجية، حيث ينتج الفدان نحو 30 أردب، وتضم صنف «مصر 3»، و«جيزة 171»، و«سدس 14»، و«جيزة 95»، لافتاً إلى أنها من الأصناف المقاومة للجفاف، والصدأ.