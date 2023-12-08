يحميك من أمراض خطيرة.. فوائد بالجملة عند استخدام الهواتف لأقل من ساعتين يوميا

بات استخدام الهواتف الذكية طوال اليوم، لساعات طويلة دون توقف، عادة يومية لدى الملايين حول العالم، مع تصاعد المخاطر الصحية المرتبة على ذلك، ومنها ضعف البصر والصداع وغيرها من الأضرار التي تصيب الجسم.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، فوائد الحد من استخدام الهاتف، لمدة تقل عن ساعتين يوميًا، بالإضافة إلى الأضرار المترتبة على الإفراط في الاستخدام.

وجدت دراسة حديثة أعدها مجموعة من الباحثين جامعة هانيانج في كوريا، أنّ التقليل من استخدام الهواتف الذكية لمدة ساعتين في اليوم، يخفف من خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية.

توصل الباحثون في الدراسة، إلى أنّ الأشخاص الذين يستخدمون الهواف الذكية، لمدة تقل عن ساعتين كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ومشاكل النوم، فضلا عن التفكير في الانتحار، وغيرها من الأفكار السيئة، وذلك وفقًا لما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

التقليل من استخدام الهواتف

أمّا الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف لأطول من أربع ساعات يوميًا كانوا أكثر عرضه للإصابة بأمراض الاكتئاب والتوتر وغيرها، وذلك بنسبة 22%، بينما المراهقين الذين استخدموا هواتفهم لمدة تقل عن ساعتين يوميًا كانوا أقل عرضة للتوتر، وذلك بنسبة 30% وأقل عرضة بنسبة 27% للنوم السيئ، وكانوا أيضًا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 38%.

الإفراط في استخدام الهواتف

وبحسب الدراسة، فإنّ الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يكون له تأثرًا سلبيًا على النتائج الصحية والعقلية، خاصة عندما يجري استخدامه لمدة تصل إلى ما بين 4 إلى 6 ساعات أو أكثر، كما أنّ الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي يكون أكبر فرصة للإصابة بالتوتر والاكتئاب وسوء النوم والانتحار.