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«الجيزة»: غلق كلي بحارة البطيء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من أكتوبر اتجاه الفيوم

كتب:

سلامة عامر
06:26 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
غلق كلى بطريق الواحات بحارة البطئ غدا الجمعة

غلق كلى بطريق الواحات بحارة البطئ غدا الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة غلق كلي بحارة البطيء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من أكتوبر اتجاه طريق الفيوم، بسبب تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأعمال خاصه بشبكة الصرف الصحي، وكذا كوبري مول مصر «1» بالاتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر 

مدة الغلق يوم واحد

ونوهت محافظة الجيزة في بيان، بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات بالمواقع المشار اليها وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم.

وضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.