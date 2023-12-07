«حماة الوطن» ينظم مؤتمرا في المنيا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن، أمانة ملوي في محافظة المنيا، اليوم، مؤتمراً شعبيًا حاشدًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، وأمين تنظيم الحزب بالمنيا، والنائب شريف نادي أمين الحزب بندر ملوي وطارق العمدة أمين المركز، ورؤساء الأمانات وأعضاء الحزب.

تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة

تخلل مؤتمر حزب حماة الوطن بملوي عدة فقرات وعروض، ومن بينها إجراء سحب للحضور على ثلاثة نجوم ذهبية «الرمز الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي»، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي يجسد قصة بطولة الشهيد أحمد حمدي، قدمه فريق من شباب الحزب، كما تم تكريم عدد من ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان حزب حماة الوطن قد نظم مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة المنيا، وذلك بمراكز سمالوط وبني مزار ومغاغة شمال المحافظة وابوقرقاص جنوباً.

كما احتشد المئات من أهالي المنيا، الذين توافدوا للمشاركة، رافعين لافتات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعرض المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.