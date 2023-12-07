متابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية بملوي في المنيا

واصل اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، سلسلة جولاته الميدانية بقرى المركز والمدينة لمتابعة التجهيزات النهائية استعدادا لإجراء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري.

توفير كافة سبل الدعم للناخبين

وتم خلال الجولة التأكد من الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية بقرى مركز ومدينة ملوي، والاطمئنان على جاهزيتها ومطابقتها لمواصفات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان

وأشار رئيس المدينة إلى ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الأبرز، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط اللجان.