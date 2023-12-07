وصول دنيا سمير غانم ورامي رضوان إلى عزاء ناهد فريد شوقي

وصلت منذ قليل، الفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، لتقديم واجب العزاء في الراحلة ناهد فريد شوقي، التى وافتها المنية عن عمر 71 عاما.

كما وصل منذ قليل، الفنان خالد زكي، والمنتج أحمد السبكي، لعزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى، المقام حاليًا بمسجد الشرطة في أكتوبر.

وتتواجد الفنانة ناهد السباعي ورانيا فريد شوقي لتلقي عزاء الراحلة، التى رحلت عن عالمنا بالعناية المركزة منذ يومين.

وشيعت جنازة الراحلة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي، وإيهاب فهمي، كاملة أبو ذكري، وآخرين.