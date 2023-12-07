هشام ماجد ومادلين طبر أول الحاضرين لعزاء ناهد فريد شوقي

وصل منذ قليل، الفنان هشام ماجد، ومادلين طبر، لمواساة الفنانة رانيا فريد شوقي، في وفاة شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا أمس الأول، عن عمر ناهز 73 عاما.

وتتلقى أسرة الراحلة ناهد فريد شوقي، العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر حضور ابنتها الفنانة ناهد السباعي، بعد تغيبها عن حضور تشييع الجنازة، بسبب ارتباطها بتصوير في لبنان.

وتنتمي الراحلة ناهد فريد شوقي لعائلة فنية كبيرة، فهي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي.