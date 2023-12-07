هجوم إسرائيلي على الأمين العام للأمم المتحدة بسبب المادة 99.. ما القصة؟

بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية الهجوم بشكل مستمر على الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من موظفيها في ظل رفض الأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي يدخل يومه الـ 62 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 16 ألف شخص.

Guterres’ tenure is a danger to world peace.

His request to activate Article 99 and the call for a cease fire in Gaza constitutes support of the Hamas terrorist organization and an endorsement of the murder of the elderly, the abduction of babies and the rape of women.

Anyone who… — אלי כהן Eli Cohen (@elicoh1) December 6, 2023

سبب الهجوم الإسرائيلي على الأمين العام للأمم المتحدة

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأربعاء، الأمين العام أنطونيو جوتريش قائلا: «يمثل تهديداً للسلام العالمي» وجاء ذلك بعد طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

مطالبة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

وأضاف كوهين في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا):« إن ولاية جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي، إن مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس الإرهابية»، على حد تعبيره.

وطالب للمرة الأولى جوتيرش منذ توليه المنصب في 2017، بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة محذرا من تأثير النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر، قائلا: «أحذر من انهيار كامل وشيك للنظام العام في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر بعد هجمات 7 أكتوبر، ويجب على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار».

وواصل جوتيرش: «مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة».

جلعاد إران لجوتيريش: «أنت تتصرف وفق سيناريو حماس.. استقيل»

يأتي هذا في الوقت الذي هاجم أيضا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إرادن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، داعيا إياه للاستقالة بعد الرسالة الأخيرة له.