«العربية لحقوق الإنسان»: نرصد المعايير المهنية للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية في الخارج

قال محمود البسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الشبكة تتابعة العملية الانتخابية في المارثون الرئاسي للمصريين في الخارج، الذي بدأ اليوم في العديد من الدول المختلفة حول العالم، من خلال غرفة عمليات.

متابعة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

وأكد بسيوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن متابعة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان تتم من خلال متابعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه المؤسسات الإعلامية المختلفة عبر مواقعها وعلى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المخلتفة في تغطية سير العملية الانتخابية.

ولفت رئيس العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان إلى أن الشبكة معنية بمتابعة مدى التزام المواقع الصحفية والتليفزيونية بالمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتطورات عملية تصويت المواطنين، سواء في الخارج والداخل، وعملت الشبكة منذ بداية العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، على متابعة ورصد التغطية الإعلامية لها، حتى الآن.

رصد المواقع والحسابات الرقمية للصحف

وأوضح رئيس العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان أن الشبكة تمارس عملها في متابعة المحتوى الإعلام المُنتج من الوسائل المختلفة عبر الحسابات الرقمية لمواقع بعض الصحف ولمواقع التليفزيونية حول سير العملية الانتخابية على مدار اليوم.