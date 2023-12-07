مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكفر الشيخ

احتشد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء بمؤتمركبير بمركز الحامول، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر لها أيام 10، و11، و12من الشهر الجاري.

هتافات مدوية: أرواحنا فداك

بينما شهد المؤتمر الذي عقد مساء اليوم، بمركز الحامول، في كفر الشيخ، هتافات مدوية رددها الحاضرون: «بنحبك ياريس أرواحنا فداك»، كما شهد المؤتمر كلمات تفاعلية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لبناء الجمهورية الجديدة، والتي سوف تعود على أبناء الشعب المصري بالخير الوفير والإزدهار في شتي ربوع محافظات مصر.

حضور تجاوز الـ 20 ألف مؤيد

كما شهد المؤتمر الحاشد اليوم، حضور غفير تجاوز نحو 20 ألف مؤيد للرئيس السيسي، بالانتخابات الرئاسية 2024، ودعا الحضور بضرورة المشاركة بإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الكبير.