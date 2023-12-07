حملة حازم عمر: بدء عمل غرفة العمليات المركزية مع بداية الصمت الانتخابي

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه مع بداية الصمت الانتخابي، تبدأ غرفة العمليات المركزية عملها، إذ تم الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات بـ26 محافظة وفرق عمل ومندوبون بجميع المراكز والأقسام والقرى والنجوع.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

وتابعت حملة حازم عمر في بيان، أن غرفة العمليات المركزية تتكون من 50 شابًا وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25، كما سيكون العمل على مدار الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

وسيستمر التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية، وقد جرى الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيسيتة وتجهيز قاعة بعدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

الانتخابات الرئاسية

اختصاصات غرف العمليات:

1- التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات ومسؤولي تواصل المحافظات بالأمانة المركزية.

2- استلام التعليمات من الغرفة المركزية ونقلها إلى المراكز ومتابعة التنفيذ.

3- رصد المشاكل باللجان والعمل على حلها ورفع ما يصعب التعامل معه على مستوى المحافظة إلى غرفة العمليات المركزية.

4- متابعة الكثافة التصويتية باللجان.

5- عمل تقرير تحليلي على مدار الساعة عن مسار العملية الانتخابية ورفع تقرير يومي.

6- متابعة الأعضاء التنظيمين والشباب المتواجد أمام المقار الانتخابية.

7- إرسال صور وتغطية العملية الانتخابية على مدار الساعة.