حملة حازم عمر: المؤتمر الأخير قبل الصمت الانتخابي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا

قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة بداية من فترة الدعاية وحتى الآن، تسير بصورة جيدة، لافتا إلى نجاح الحملة في توصيل رسالة المرشح الرئاسي حازم عمر وبرنامجه إلى الجماهير بكافة الملفات الموجودة على الساحة.

رؤية المرشح الرئاسي حازم عمر تميزت بأنها واقعية

وأضاف «الشقنقيري» في مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، أن رؤية المرشح الرئاسي حازم عمر تميزت بأنها واقعية، وأن البرنامج له خطة زمنية يمكن القياس عليها، مشيرا إلى أن ردود الأفعال جيدة جدا على الحملة وظهرت بقوة خلال المؤتمر الأخير الذي شهد إقبالا جماهيريا واسعا تخطى الـ10 آلاف مواطن.

غرفة عمليات مركزية شكلتها الحملة بالتزامن مع بداية الصمت الانتخابي

وأوضح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أن غرفة عمليات مركزية شكلتها الحملة بالتزامن مع بداية الصمت الانتخابي اليوم تتكون من 50 شابا، وغرف عمليات ل 26 محافظة ومندوبين بكافة الأقسام والقرى تتكون الواحدة مما يقرب من 25 شابا.