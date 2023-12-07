كيف يحتفل اليهود بعيد الحانوكا؟.. «الأنوار» موسم استفزاز مشاعر الفلسطينيين

يحتفل اليهود، غدًا الجمعة، بموسم عيد الحانوكا أو «الأنوار»، آخر الأعياد اليهودية في هذا العام، الذي يتزامن سنويًا مع تشديدات كبيرة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى ممارسة الصلوات التلمودية داخل حرم الأقصى، وإقامة رقصات استفزازية في حواري المدينة القديمة للمدينة المقدسة.

معلومات عن عيد الحانوكا «الأنوار»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أهم المعلومات عن عيد الحانوكا أو ما يُعرف بالأنوار، وتأتي كالتالي:

- عيد الحانوكا هو أحد أهم الأعياد اليهودية في العام.

- يتم خلاله إضاءة الشموع لمدة ثمانية أيام.

- يحتفل اليهود بذكرى انتصار الحشمونيين في التمرد ضد الإغريق، في القرن الثاني قبل الميلاد.

وتقول الأسطورة اليهودية إنّ الحشمونيين دخلوا الهيكل المزعوم، ووجدوا علبة زيت صغيرة واحدة فقط؛ لإعادة تعبئة شمعدان الهيكل، لتحدث معجزة وتستمر الشمعة في الاحتراق لمدة ثمانية أيام حتى جرى استعادة زيت جديد.

كيف يجري الاحتفال بعيد الحانوكا «الأنوار»؟

تستعد السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة لاحتفال عيد الأنوار من خلال نصب الشمعدانات، وهي رمز العيد، وإضاءة سور القدس بشعار الاحتفال، كما تتوقع وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» وقوع اقتحامات متكررة خلال فترة الاحتفال التي تستمر لمدة 8 أيام.

ومنحت الشرطة الإسرائيلية، ترخيصًا لنشطاء يهود متطرفين لتنظيم مسيرة في القدس، يطالبون فيها بطرد دائرة الأوقاف التابعة للأردن من المسجد الأقصى، واستعادة السيطرة الكاملة لليهود على المسجد.

تبدأ المسيرة من غرب القدس، تمر عبر باب العامود والحي الإسلامي، وتنتهي عند حائط البراق، الذي يعتبر الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

ويحتفل المستوطنون، مساء الخميس المقبل، بعيد الأنوار أو الحانوكا لمدة 8 أيّام حتى 15 ديسمبر، وفي هذه الفترة، يعلقون شمعدان كبير في ساحة حائط البراق المحتل غرب المسجد الأقصى، لإقامة احتفالات صاخبة حوله تستمر لمدة 8 أيام.