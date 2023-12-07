عضو «كتلة الحوار»: المشاركة بالانتخابات الرئاسية يدعم أمن واستقرار الوطن

قال مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، إن مشاركة المصريون في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل مؤسسات الدولة المصرية حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا، ويرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة، وذلك من أجل أن يحقق مزيدا من المساحات في المجال العام، ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.

الانتخابات الرئاسية

وأكد عضو كتلة الحوار، وعي الشعب المصري في النزول إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية، عكس إصرار الشعب بكل فئاته على استمرار البناء والتنمية، وثبت الوعي الشديد الذي يمتع به أبناء المصريين في الخارج.

كتلة الحوار

وأشار مصطفى جعفر سالمان، إلى أن هذه الانتخابات تُجرى في ظل ظرف استثنائي تماما حيث تواجه مصر تحديات وتهديدات حقيقية ووجودية للأمن القومي في الشرق والغرب والجنوب، وعلى الشعب المصري الاصطفاف لدعم أمن واستقرار هذا البلد.

وأضاف سلمان، أن جميع دول العالم تنتظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، والجميع يتابع ويترقب هذه الانتخابات، لذلك يجب على المصريين الاتحاد والمشاركة، حتي يري العالم عظمة الشعب المصري وحرصه على المشاركة لاختيار مستقبله ومستقبل أولاده ومسقبل بلده.

وكان مصطف جعفر سالمان أسس حملة تطوعية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة الجيزة وأنشأ لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسمى «حملة دعم الرئيس السيسي بالجيزة».