«أنا مشاركة» تنظم ندوة للتوعية بأهمية النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية

نظمت حملة أنا مشاركة، ندوة بمركز ومدينة العياط، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك تحت رعاية الاتحاد العام للجمعيات ولمؤسسات الاهلية بالتعاون مع مؤسسة هي تستطيع للتنمية وجمعية النهوض بالريف المصري.

فرصة لتعزيز المساحات المشتركة بين مكونات المجتمع

ومن جانبه، أكد «محمد سيف النصر»، المدير التنفيذي لمؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن هذا الاستحقاق الدستوري يعد فرصة مهمة لتعزيز المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري على مستوى النخبة والجماهير، وهو الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة الدكتورة« حنان محمود»، المشرف الأكاديمي لكلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان، أن المشاركة السياسية الواسعة أيضاً تحمي الانتخابات المقبلة وكل انتخاب من تسلسل قوى التطرف والإرهاب والظلام، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، مرة أخرى للحياة السياسية المصرية عن طريق هذا المرشح أو ذاك الكيان، لذلك فالمشاركة الإيجابية الفاعلة هي حماية وحصانة لمشروع دولة يونيو الوطنية.

مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

وأشار الدكتور «مختار عبد الغني»، مدير جمعية جمعية النهوض بالريف المصري، إلى أن المشاركة الواسعة من عموم المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة هي الضمانة الأهم والحصانة الشعبية الأكثر فاعلية لأي عملية انتخابية، مضيفا أن النظريات الحديثة للديمقراطية اتفقت على أن المشاركة هي جوهر الديمقراطية، والانتخابات الرئاسية المقبلة هي أحد الإجراءات فاعلة التأثير للمشاركة السياسية، وهي تجسيد للديمقراطية المباشرة ممثلة في مشاركة الجمهور في انتخاب قيادة وطنية للدولة المصرية، والمشاركة الواسعة الفاعلة هي إكمال لمشروع دولة يونيو الوطنية، وبالنسبة للديمقراطية؛ فالمشاركة السياسية تأتي في مقدمة مؤشرات قياس درجات الديمقراطية وجودتها.