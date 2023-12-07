خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن حق الوطن لا بد أن يتم تأديته في اللحظة الأولى، ومن لم يفعل ذلك يخرج من دائرة المنتمين لهذا الوطن، مؤكدا ضرورة الاستعداد جيدا للانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة أمر حتمي

وأضاف «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، والمذاع على شاشة «dmc»، أنَّ من أهم حقوق هذا الوطن الاصطفاف الوطني، وأنه إذا دعاك وطنك لواجب لابد أن يتم الاصطفاف في هذا الوجب ولا يفرق فيه بين رجل وامرأة، والانتخابات الرئاسية التي سنقبل عليها هي من الأمور الحتمية.

وتابع عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية: «لابد أن تقول رأيك الذي ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالي، فهذه شهادة ستسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هى أمر حتمي لابد أن يقوم به كل مواطن».