8 وحدات بيطرية ومركزين لتجميع الألبان ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

تواصل الدولة المصرية دعم المواطنين من خلال تقديم مشروعات داعمة لأهالي الريف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلتين الأولى والثانية لتحسين وجه الحياة بالريف، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بقطاع الطب البيطري في الشرقية، وجاري العمل على المرحلة الثانية.

8 وحدات بيطرية لحياة كريمة بالحسينية:

أوضح إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من إنشاء وتنفيذ 8 وحدات بيطرية، داخل المجمعات الزراعية بمركز الحسينية ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة.

استحداث وإحلال وتجديد بيطرية:

أشار وكيل وزارة الطب البيطري إلى أماكن الوحدات البيطرية المستحدثة والتي تم تجديدها خلال المرحلة الأولى بحياة كريمة وعددهم 4 وحدات بجزيرة «سعود، سماكين الغرب، الإخيوة وقهبونة»، موضحا استحداث 4 وحدات بيطرية آخرى بمناطق «بحر البقر 2، قصاصين الشرق، القصبي شرق والظواهرية».

مرمركزين لتجميع الألبان بالحسينية:

كما أنشأت مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية 2 مركز تجميع ألبان داخل المجمعات الزراعية بالظواهرية والقصبي شرق، وإرسال المعدات والأدوات والتجهيزات لمركز تجميع الألبان وجاري تركيبها والانتهاء منها استعدادا للتشغيل.