الكشف على 1545 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية شاملة إلى قرية دقلت والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، وتم إجراء الكشف الطبي على 1545 مواطنا في عدد في التخصصات المختلفة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على قطاع الطب البشري الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.

الكشف الطبي على 1545 حالة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أنّ القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأضاف «دسوقي»، أنّ القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من الأهالي، وتم إجراء الكشف الطبي على 1545 حالة من أبناء قرية دقلت والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، موجهاً باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

12 تخصصا في القافلة

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والاسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة، إذ جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي».

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة، والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».