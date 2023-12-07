«حياة كريمة» تنظم ندوة لتعزيز العمل التطوعي لشباب الجامعات في عين شمس

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» ندوة طلابية في جامعة عين شمس، للتعريف بالمؤسسة وأهمية المشاركة في العمل التطوعي، في إطار إطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية بين طلاب الجامعات، لتوعيتهم بأهمية العمل الجماعي.

حياة كريمة تنظم ندوات واسعة للطلاب

وأوضحت «حياة كريمة» أن الندوة شهدت حضورا واسعا من الطلاب، والهدف الأساسي للندوات التعريفية يكمن في نشر ثقافة العمل التطوعي، والتعريف بأنشطة المؤسسة في مختلف المحافظات من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات الشبابية، والعمل على تنمية الوعي لدى طلاب الجامعات، بحجم الإنجازات والجهود التنموية، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الذي تقوم به المبادرة الرئاسية، لتعزيز مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء.

ندوات توعوية

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت سلسلة من الندوات التوعوية بين طلاب الجامعات، للتوعية والتثقيف بأهمية العمل التطوعي خاصة بين طلاب الجامعات، إلى جانب تنظيم جولات ميدانية إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي نفذتها المبادرة بقرى ومراكز المرحلة الأولى، بالإضافة إلى منح الشباب فرصة للتطوع والمشاركة في العمل العام لتوظيف طاقتهم الحماسية، والاستفادة من قدراتهم.