«حماة الوطن» ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية

انطلق اليوم الخميس 7 ديسمبر مؤتمر حزب حماة الوطن، في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء المؤتمر قبل بدء فترة الصمت الانتخابي، لتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مؤتمر حماة الوطن لدعم الرييس بالدقهلية

وأعلن المهندس أحمد رعب أمين عام حزب حماة الوطن في الدقهلية لـ«الوطن» أنه جرى تنظيم عرس اليوم من قبل حزب حماة الوطن بالدقهلية، وشهد حضور حاشد من المواطنين لـ دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد أن الرئيس حمل مصر على كتفه منذ البداية، وحافظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف أن حشد اليوم، جاء لرفع راية التأييد للرئيس الذي قدم الكثير من أجل الحفاظ على أركان وهوية الدولة المصرية، والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تهجير أبناء غزة.