انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة البناء والأخشاب لدعم الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات المؤتمر العمالي للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة المهندس عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تحت رعاية محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، بالقاعة الكبرى في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال.

دعم الرئيس السيسي

وشهد المؤتمر توافد الآلاف من الأعضاء من كل أنحاء الجمهورية؛ للمشاركة في المؤتمر، حاملين الأعلام وصور تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من القيادات السياسية والنقابية والتنفيذية، إضافة إلى العاملين وأعضاء النقابات الفرعية، ضمن سلسلة من المؤتمرات الحاشدة التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات؛ لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كل قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.