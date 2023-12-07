أسعار السكر الحر لأصحاب بطاقات التموين.. كمية محددة لكل أسرة

حدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أسعار السكر الحر الذي سيتم إتاحته للمواطنين حاملي بطاقات التموين من منافذ البقالين بداية من يوم 11 ديسمبر الجاري، لشرائه بكمية محددة.

أسعار السكر لحاملي بطاقة التموين

وجاءت أسعار السكر المقرر صرفه وزيادة حصة الأسرة حاملة بطاقة التموين منه بسعر 27 جنيها مع تحديد عدد معين من الأكياس المسموح شرائها إضافةً على حصة السكر المحدد لبطاقة التموين كالتالي:

- صرف كيلو سكر حر إضافة إلى قيمة المحدد للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد بسعر 27 جنيها.

- صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يصل عددها إلى 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها.

حصة بطاقة التموين من السكر المدعم

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ثبات حصة بطاقة التموين من السكر المدعم للبطاقات، والذي يتم صرفه كالتالي:

- صرف كيس سكر لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة وبسعر 12.60 جنيه سعر الكيس من حصة الدعم المخصص للبطاقة.

ونوه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بأنّ قيمة السكر الحر المخصص للبطاقة سيتم سداده نقدا، مشددا على أنه حال مخالفة أي منفذ تمويني لسعر السكر الحر تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيها.