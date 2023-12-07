قرار بزيادة حصة السكر لحاملي بطاقات التموين.. 2 كيس للأسرة بسعر 27 جنيها

حصلت «الوطن» على نص قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بصرف كمية إضافية من أكياس السكر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، على أن تكون من السكر بالسعر الحر إضافة إلى كمية السكر المدعم المخصص لهم.

سكر حر إضافي لأصحاب بطاقات التموين

وجاء نص قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على صرف الكميات التالية:

- صرف كيلو سكر حر إضافة إلى قيمة المحدد للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد بسعر 27 جنيها.

- صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يصل عددها إلى 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها.

وأشار قرار وزير التموين، إلى أنّ قيمة السكر الحر المخصص للبطاقة سيتم سداده نقدا، وحال مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة القرار تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيها.

وزير التموين يززد حصة السكر لحاملي البطاقات

وألزم وزير التموين، مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر، مقررا العمل به بدءا من يوم 11 ديسمبر الجاري.