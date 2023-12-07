محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

التقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم في ديوان عام المحافظة بوفد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة السيد حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوة أمين صندوق النادي وهاني برزي عضو مجلس الإدارة.

محافظ الجيزة: المشهد في انتخابات الزمالك كان حضارياً ومتميزا

ورحب محافظ الجيزة بوفد نادي الزمالك، مؤكداً أن الزمالك هو أحد القلاع الرياضية الكبيرة في مصر والشرق الأوسط موجها التهنئة لمجلس إدارة النادي على ثقة الجمعية العمومية مؤكداً أن المشهد في انتخابات الزمالك كان حضارياً ومتميزا متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة .

راشد: كل الدعم والمساندة لنادي الزمالك

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادي الزمالك الرياضي باعتباره صرحا رياضيا واجتماعيا يفخر به أبناء المحافظة ويعد متنفسا لهم لقضاء أوقات فراغهم وممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية.

ومن جانبه وجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحافظ الجيزة على حسن الاستقبال، مشيدا بجهوده المتواصلة في كافة المجالات والتطور الذي شهدته المحافظة.