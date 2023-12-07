عاجل.. الزمالك يوقف مخطط أحمد فتوح بالانتقال إلى نادي زد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن الساعات القليلة الماضية شهدت جلسة جمعت مسؤولو القلعة البيضاء مع إدارة نادي زد، بشأن أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض.

وشدد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن إدارة نادي الزمالك تحققت من توقيع أحمد فتوح لنادي زد الفترة الماضية، وبالتالي تحركوا لحل هذه الأزمة.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي نادي الزمالك تحدثوا مع نادي زد بشأن الحصول على العقود التي وقع عليها فتوح، وهو ما حدث ووافقت إدارة نادي زد على طلب الزمالك واستغنوا عن العقود الخاصة باللاعب لتنتهى الأزمة رسميًا.

واقترب انتهاء أزمة أحمد فتوح مع نادي الزمالك بعدما اشترط مجلس إدارة النادي اعتذار اللاعب من أجل العفو عنه، وهو ما رحب به فتوح لإنهاء الأزمة، خاصة أنه يرغب في المشاركة مع الفريق، حتى لا يفقد فرصة التواجد مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو القلعة البيضاء مع اللاعب ووكيله لحسم ملف تجديد عقده خاصة أن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أصدر عقوبة صارمة بحق الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، في وقت سابق، على خلفية ما بدر من الثلاثي خلال معسكر الفريق الأبيض قبل مواجهة زد ببطولة الدوري؛ إذ جرى خصم 25% من مستحقات «فتوح»، و20% من محمد صبحي، و15% من مصطفى الزناري.