عضو «التنسيقية»: المشاركة في الاستحقاق الانتخابي هدفنا الرئيسي

قالت الدكتورة إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منصة حوار تستهدف بصورة رئيسية الوقوف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها، لافتة إلى أن المشاركة والحوار، بدأ التدريب عليه داخل التنسيقية، بالاستفتاء على الدستور، إذ دعمت «التنسيقية» فكرة المشاركة والنزول، بعيدا عن التأييد أو المعارضة للدستور.

التنسيقية خاطبت كل الأحزاب في الحوار المجتمعي

أضافت «طلعت»، في حوار مع الإعلامي مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن التنسيقية كان لها دور بالحوار المجتمعي، في مخاطبة كل الأحزاب الموجودة بتنسيقية شباب السياسيين، سواء المؤيدة أو المعارضة، أو أحزاب وسط، ودار النقاش بين التنسيقية والأحزاب، حول قوانين مهمة جدا، مثل قانون الإدارة المحلية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المجالس النيابية.

اشادة بوثيقة التنسيقية عن القوانين

أشارت إلى أن التنسيقية، أصدرت بالفعل وثيقة بعد انتهاء جلسات النقاش مع الأحزاب حول القوانين، وجرى تسليمها لرئيس البرلمان السابق الدكتور علي عبد العال، الذي أشاد بالوثيقة.

ضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية

ولفتت إلى أن أعضاء التنسيقية اتفقوا على اختلاف تأييدهم لمرشحي الرئاسة، على ضرورة دعوة الشعوب المصري كله للمشاركة بالانتخابات.