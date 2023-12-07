«التنسيقية» تنظم ندوة تثقيفية اليوم للحث على المشاركة السياسية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، بأكاديمية السادات العلوم الإدارية، ولذلك لتشجيع وحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، برعاية الدكتور محمد حسن عبد العظيم، رئيس الأكاديمية.

وفد التنسيقية

ومن المقرر أن يشارك في الندوة عن التنسيقية الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، ومحمود بدر، عضو مجلس النواب، ورحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات وأعضاء هيئة تدريس الأكاديمية وطلابها، وذلك في قاعة مصطفى رضا.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية بالجامعات والمعاهد المصرية لحث الشباب الجامعي على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الدستورية.

ممارسة الشباب حقهم الدستوري

وتوجُه التنسيقية هو الحث على المشاركة وممارسة الشباب حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مع الحث على الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح، ودعوة الشباب للمشاركة أيا كان اختياراته من من أجل الحفاظ على كل مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال إنجازات الدولة، التنسيقية شباب الأحزاب هي تكتل شبابي وطني يضم شبابًا من مختلف التوجهات السياسية، ويمارسون السياسية بمفهوم جديد ومختلف يُجمِّع ولا يُفرِّق.