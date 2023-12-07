الأسبوع العاصف.. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية وتقلبات في حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث تقلبات في حالة الطقس بداية من الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنّ معظم المدن تشهد سقوط أمطار رعدية وغزيرة.

حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء

وحذّر خبراء «الأرصاد» المواطنين من استمرار سقوط الأمطار، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ناصحة باتخاذ الحيطة خلال تلك الفترة.

وتشهد البلاد سقوط أمطار رعدية، الاثنين المقبل، الذي يتزامن مع بداية التغيرات في حالة الطقس، التي ينتج عنها تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% إلى 70%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

سقوط أمطار رعدية

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا يوم الاثنين، بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنزب الصعيد والصحراء الغربية، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ويستمر تغير حالة الطقس، يوم الثلاثاء، الذي يشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 50 :70%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50%، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 11-12-2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.