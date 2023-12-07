أمطار غزيرة ورياح.. «الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية قبل حلول الشتاء

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب حالة الطقس على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط للرياح على بعض المناطق، في ظل استمرار موجة التقلبات الجوية، التي تبدأ الاثنين المقبل.

تقلبات جوية بدءًا من الاثنين المقبل

وكشفت «الأرصاد» في بيان، أنّ حالة الطقس بدءًا من الاثنين المقبل، تشهد أجواء لطيفة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلاً.

الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة

أمّا عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تتساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، بينما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة ورعدية وهبوب رياح شديدة

وأضافت «الأرصاد» أنّ الثلاثاء المقبل يشهد تساقط أمطار متوسطة، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث من 50 إلى 70%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنه من بين الظواهر الجوية المتوقعة، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونصحت «الأرصاد» المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الاثنين 11-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.