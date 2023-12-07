«الأرصاد» تحذّر من سقوط أمطار لمدة 6 أيام.. وتنصح المسافرين بالاستعداد لها جيدا

أعلنت هيئة الأرصاد الأماكن المتوقع سقوط أمطار بها خلال الـ6 أيام المقبلة، في إطار حرص الهيئة على تنبيه المسافرين والمواطنين وموافاتهم بأماكن سقوط الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وعن سقوط الأمطار، فيتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق خلال الـ6 أيام المقبلة، ونرصد لكم في هذا التقرير هذه المناطق:

- يوم الجمعة 8 ديسمبر: أمطار خفيفة متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- يوم السبت 9 ديسمبر: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من سواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 10 ديسمبر: أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الأثنين 11 ديسمبر: أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 12 ديسمبر: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وطالبت هيئة الأرصاد، المسافرين والمواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.