«الأرصاد» تحذّر من سقوط أمطار على عدة مناطق اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس اليوم الخميس لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن سقوط الأمطار، فيتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، حرصا من هيئة الأرصاد على تنبيه المواطنين حال سقوط الأمطار لتجنب الحوادث المفاجئة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كما يلي.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

- شرم الشيخ 26 درجة مئوية.

- الإسكندرية 22 درجة مئوية.

- العلمين 23 درجة مئوية.

- الوادي الجديد 26 درجة مئوية.

- بورسعيد 22 درجة مئوية.

- العريش 24 درجة مئوية.

حالة الملاحة المتوقعة على مدار اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، أما بالنسبة للبحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 ومترين.