هطول أمطار وانخفاض درجة الحرارة بمناطق في شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الجنوبية بمدينتي الشيخ زويد ورفح.

وظهرت الغيوم في السماء، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، واتجهت أمواج البحر بشكل كبير نحو الكورنيش ومنطقة الشاليهات.

درجات الحرارة في الليل

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن درجات الحرارة سجلت 20 درجة مئوية، منخفضة عن أوقات الصباح 4 درجات، مضيفا أن هناك غيوم بسماء المنطقة واحتمالية تواصل سقوط أمطار خلال الساعات القليلة القادمة.

مراجعة عمل بلاعات تصريف الأمطار

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيانه اليوم، أن عمال النظافة والتجميل قاموا بتنظيف بلاعات الصرف الصحي، والبيارات الخاصة بتصريف الأمطار، فيما تم مراجعة مناطق رواكد الأمطار بالشارع الدولي العام، ووسط المدينة وطريق البحر.

وأضاف اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، أن قسم الطوارئ في حالة انعقاد دائم طوال موسم الشتاء، ويستقبل استغاثات المواطنيين وشكواهم، حال حدوث أي مشكلة.

تجهيز محيط اللجان الانتخابية

من جهة أخرى واصل مجلس مدينة العريش، العمل على تجهيز محيط اللجان الانتخابية والشوارع القريبة، وإزاحة أكوام الرمال بالمنطقة القريبة من نقابة المهندسين وطريق المكتبات بوسط المدينة.