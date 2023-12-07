بعد تعافي نجوى إبراهيم.. 4 أنواع من السرطانات قابلة للعلاج والشفاء

بعد حالة القلق والخوف التي عاشتها الإعلامية نجوى إبراهيم خلال الفترة الماضية بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، عادت من جديد لتٌعلن خبر الشفاء خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز»، وتزف بشرى سارة بتعافيها من المرض الخبيث وتشارك جمهورها هذه اللحظة.

أنواع السرطان القابلة للشفاء

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أنواع السرطانات القابلة للشفاء بعد إصابة الأشخاص بها وفقا لما ذكره الدكتور أسامة بهي الدين استشاري الأورام في تصريحات خاصة لـ«الوطن» منها سرطان الحليمي للغدة الدرقية، وسرطان الثدي في مراحله الأولى، وتعد من أكثر الأنواع القابلة للشفاء، مشيرا إلى أن جميع أنواع السرطانات في مراحلها الأولى تكون من السهل الشفاء منها.

سرطانات صعب الشفاء منها

على الرغم من ذلك، إلا أن هناك بعض الأنواع التي تكون نسبة الشفاء قليلة منها جميع أورام المخ وسرطان البنكرياس وسرطان الدم، وفقا لما ذكره استشاري الأورام، مشيرًا إلى أنه يجب على الأشخاص الوقاية من المرض من خلال ممارسة الرياضة، وتناول النظام الصحي والابتعاد عن السمنة وعن التدخين وضرورة الكشف المبكر.

وبجانب أنواع السرطانات التي ذكرها الدكتور «أسامة»، هناك بعض الأنواع التي تكون قابلة للشفاء بسرعة وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، التي منها سرطان الجلد الذي يعد أحد أنواع السرطان سهلة العلاج لأنه يكون ظاهريا ويمكن اكتشافه بسهولة في مراحل مبكرة، وكذلك سرطان عنق الرحم إذ إن الكشف عنه أصبح سهلاً من خلال عمل ببعض الاختبارات التي تسمح ببدء العلاج قبل انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.