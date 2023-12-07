عضو مجلس نواب بالدقهلية يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد النائب اللواء محمد السعيد عضو مجلس النواب بالدقهلية لـ«الوطن» أن وجوده بمؤتمر حماة الوطن اليوم في محافظة الدقهلية، يأتي دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أنه بالرغم من اختلاف انتمائه السياسي كونه ضمن حزب مستقبل وطن، إلا أن وجوده اليوم دليل على الاتحاد والوقوف بجانب الدولة من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق لكل مواطن: «انزل وقول قرارك، محتاجين تظهر مصر في صورة مشرفة أمام العالم بأكمله في الفترة المقبلة».

وأكد أن الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر، هي ترجمة لصورة مصر أمام العالم: «كلنا واحد ولابد أن نقف بجانب الدولة والرئيس والوطن من أجل تقدم مصر».

وجاء موتمر حماة الوطن اليوم داخل مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بحضور عدد كبير من المواطنين، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.