نائب رئيس «مستقبل وطن»: مصر خلقت رأيا إقليميا ودوليا لرفض تهجير الفلسطينيين

قال النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أتوجه بكل الشكر والتقدير والفخر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الذي يمثل مصدر فخر وعزة لكل مصري.

مصر اتخذت مسارات دبلوماسية عديدة بشأن غزة

وأضاف خلال المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، قائلًا: «منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت العديد من المسارات الدبلوماسية، إذ حصد بعض النتائج كان أبرزها رفض الدولة المصرية لأي إملاءات أجنبية ممكن أن تضر بالأمن القومي المصري».

تقديم المساعدات إلى غزة

وتابع: «نجحت الدولة المصرية في خلق رأي عام إقليمي ودولي رافض لتهجير الفلسطينيين، كما أن الرئيس السيسي مصر منذ أول يوم للأحداث على فتح المعابر لوصول كافة المساعدات الإنسانية والطبية لأشقائنا فى فلسطين، كما أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة استقبلت العديد من حالات المصابين والمرضى لعلاجهم داخل الأراضي المصرية».

وأكمل: «الرئيس السيسي وضع خطوطًا حمراء للدولة المصرية وللحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري الكل احترمها، وإحنا كشعب بنقوله متشكرين يا سيادة الرئيس، متشكرين أنك قائد وزعيم تقود دولة مصرية وتحافظ على مكانتها وسط دول العالم خلال الفترة السابقة».