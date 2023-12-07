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الرئيس السيسي للملتحقين بالكليات العسكرية: كونوا قدوة لجميع أبناء مصر

كتب:

يارا أشرف
04:01 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، قائلا: «كونوا قدوة لجميع أبناء مصر».

وأعرب السيسي، عن أمنياته للطلاب بالتوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات، لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الكلية الحربية اليوم، لحضور اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

وكان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في استقبال الرئيس السيسي، بمقر الكلية الحربية.

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